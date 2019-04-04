Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.943 1,74 BIST ANKARA 115.888 2,78 BIST ANTALYA 53.882 1,42 BIST BALIKESİR 45.914 2,90 BIST BURSA 136.511 3,88 BIST DENIZLI 78.762 1,09 BIST ISTANBUL 97.983 4,17 BIST IZMIR 139.867 2,84 BIST KAYSERI 354.913 3,44 BIST KOCAELI 229.975 2,27 BIST KONYA 58.438 0,45 BIST TEKIRDAĞ 189.817 3,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)