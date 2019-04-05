Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.607 -0,18 BIST ANKARA 116.592 0,61 BIST ANTALYA 54.088 0,38 BIST BALIKESİR 46.245 0,72 BIST BURSA 139.311 2,05 BIST DENIZLI 78.573 -0,24 BIST ISTANBUL 98.238 0,26 BIST IZMIR 140.426 0,40 BIST KAYSERI 355.293 0,11 BIST KOCAELI 231.267 0,56 BIST KONYA 58.891 0,77 BIST TEKIRDAĞ 185.248 -2,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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