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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 18:34 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.603 0,22 BIST ANKARA 114.622 -1,10 BIST ANTALYA 54.039 0,40 BIST BALIKESİR 45.885 -0,45 BIST BURSA 138.292 0,11 BIST DENIZLI 79.153 0,71 BIST ISTANBUL 96.952 -1,00 BIST IZMIR 138.858 -0,54 BIST KAYSERI 338.146 -3,73 BIST KOCAELI 225.949 -1,15 BIST KONYA 59.268 -0,34 BIST TEKIRDAĞ 185.472 0,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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