Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.717 0,17 BIST ANKARA 113.839 0,25 BIST ANTALYA 53.916 -0,06 BIST BALIKESİR 44.726 0,25 BIST BURSA 134.039 -1,59 BIST DENIZLI 78.516 -0,16 BIST ISTANBUL 95.614 -0,67 BIST IZMIR 135.336 -0,60 BIST KAYSERI 322.616 -1,03 BIST KOCAELI 220.898 -1,98 BIST KONYA 60.014 0,62 BIST TEKIRDAĞ 187.712 -0,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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