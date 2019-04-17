Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.285 0,27 BIST ANKARA 115.803 0,88 BIST ANTALYA 55.163 2,23 BIST BALIKESİR 47.713 5,78 BIST BURSA 133.499 0,39 BIST DENIZLI 80.628 1,01 BIST ISTANBUL 98.742 1,45 BIST IZMIR 138.605 1,35 BIST KAYSERI 328.125 1,31 BIST KOCAELI 228.545 0,59 BIST KONYA 62.348 2,52 BIST TEKIRDAĞ 189.038 1,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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