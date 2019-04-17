FİNANS

Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 18:36 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.285 0,27 BIST ANKARA 115.803 0,88 BIST ANTALYA 55.163 2,23 BIST BALIKESİR 47.713 5,78 BIST BURSA 133.499 0,39 BIST DENIZLI 80.628 1,01 BIST ISTANBUL 98.742 1,45 BIST IZMIR 138.605 1,35 BIST KAYSERI 328.125 1,31 BIST KOCAELI 228.545 0,59 BIST KONYA 62.348 2,52 BIST TEKIRDAĞ 189.038 1,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERYılın otomobili o seçildi! Yılın otomobili o seçildi!
PİYASALARPİYASALAR
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada şehir endekslerinin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Hobi olarak başlamıştı! Ticarete dönüştürdü

Hobi olarak başlamıştı! Ticarete dönüştürdü

Cem Uzan'a bir kötü haber daha!

Cem Uzan'a bir kötü haber daha!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PİYASALAR

PİYASALAR

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TESK Başkanı Palandöken: Sebze meyve fiyatları yarı yarıya düşecek

TESK Başkanı Palandöken: Sebze meyve fiyatları yarı yarıya düşecek

Zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonlarına ödül

Zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonlarına ödül

Keren Elazari: Hacker’lar internetin bağışıklık sistemidir

Keren Elazari: Hacker’lar internetin bağışıklık sistemidir

Daimler AG’den kurumsal yapı değişikliği

Daimler AG’den kurumsal yapı değişikliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.