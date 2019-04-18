Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.553 -0,40 BIST ANKARA 113.916 -1,63 BIST ANTALYA 51.197 -7,19 BIST BALIKESİR 46.801 -1,91 BIST BURSA 133.755 0,19 BIST DENIZLI 80.489 -0,17 BIST ISTANBUL 97.705 -1,05 BIST IZMIR 138.731 0,09 BIST KAYSERI 327.607 -0,16 BIST KOCAELI 225.566 -1,30 BIST KONYA 62.237 -0,18 BIST TEKIRDAĞ 187.657 -0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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