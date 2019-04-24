Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.584 0,12 BIST ANKARA 115.298 1,09 BIST ANTALYA 48.652 -4,34 BIST BALIKESİR 46.666 0,05 BIST BURSA 133.568 -0,02 BIST DENIZLI 83.815 -1,83 BIST ISTANBUL 97.111 0,07 BIST IZMIR 135.972 -0,39 BIST KAYSERI 320.776 -0,59 BIST KOCAELI 218.417 -1,13 BIST KONYA 63.926 1,55 BIST TEKIRDAĞ 186.022 -1,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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