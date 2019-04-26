Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.001 0,41 BIST ANKARA 113.566 1,01 BIST ANTALYA 47.445 0,89 BIST BALIKESİR 45.899 0,29 BIST BURSA 126.488 -0,80 BIST DENIZLI 81.634 0,45 BIST ISTANBUL 96.024 0,16 BIST IZMIR 134.051 0,21 BIST KAYSERI 313.392 0,81 BIST KOCAELI 222.903 0,70 BIST KONYA 65.959 3,44 BIST TEKIRDAĞ 178.384 -0,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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