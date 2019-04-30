Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.078 0,67 BIST ANKARA 111.639 -0,38 BIST ANTALYA 47.425 -1,18 BIST BALIKESİR 46.467 -0,03 BIST BURSA 131.058 2,28 BIST DENIZLI 79.374 -0,33 BIST ISTANBUL 97.706 0,93 BIST IZMIR 133.448 0,56 BIST KAYSERI 307.557 -0,63 BIST KOCAELI 218.210 -0,79 BIST KONYA 65.020 -0,13 BIST TEKIRDAĞ 179.917 1,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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