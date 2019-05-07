Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.228 -1,37 BIST ANKARA 109.067 0,32 BIST ANTALYA 45.433 -0,23 BIST BALIKESİR 47.694 0,92 BIST BURSA 128.122 -3,05 BIST DENIZLI 75.429 0,55 BIST ISTANBUL 92.571 -2,10 BIST IZMIR 133.073 1,32 BIST KAYSERI 292.083 -2,36 BIST KOCAELI 214.901 -1,34 BIST KONYA 66.135 -0,52 BIST TEKIRDAĞ 179.317 -0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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