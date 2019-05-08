Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.458 -1,00 BIST ANKARA 108.215 -0,78 BIST ANTALYA 46.417 2,17 BIST BALIKESİR 47.950 0,54 BIST BURSA 127.197 -0,72 BIST DENIZLI 76.350 1,22 BIST ISTANBUL 92.098 -0,51 BIST IZMIR 133.971 0,67 BIST KAYSERI 296.125 1,38 BIST KOCAELI 216.718 0,85 BIST KONYA 65.588 -0,83 BIST TEKIRDAĞ 178.536 -0,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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