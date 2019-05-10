Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.697 -1,14 BIST ANKARA 106.928 0,04 BIST ANTALYA 45.284 0,00 BIST BALIKESİR 47.500 0,67 BIST BURSA 124.104 -1,59 BIST DENIZLI 76.981 -0,37 BIST ISTANBUL 90.475 -0,21 BIST IZMIR 138.602 3,71 BIST KAYSERI 299.415 0,39 BIST KOCAELI 206.335 -1,16 BIST KONYA 65.664 1,40 BIST TEKIRDAĞ 180.518 2,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum