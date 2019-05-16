Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 158.752 -0,59 BIST ANKARA 105.428 0,71 BIST ANTALYA 45.302 2,19 BIST BALIKESİR 47.506 -0,73 BIST BURSA 119.938 -1,44 BIST DENIZLI 75.525 0,57 BIST ISTANBUL 88.823 0,31 BIST IZMIR 135.845 -0,77 BIST KAYSERI 287.056 0,01 BIST KOCAELI 212.502 -0,93 BIST KONYA 63.506 3,20 BIST TEKIRDAĞ 195.454 4,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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