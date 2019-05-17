Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 159.996 0,78 BIST ANKARA 107.663 2,12 BIST ANTALYA 45.262 -0,09 BIST BALIKESİR 46.651 -1,80 BIST BURSA 120.545 0,51 BIST DENIZLI 74.698 -1,09 BIST ISTANBUL 88.010 -0,92 BIST IZMIR 135.473 -0,27 BIST KAYSERI 284.841 -0,77 BIST KOCAELI 210.680 -0,86 BIST KONYA 65.337 2,88 BIST TEKIRDAĞ 195.464 0,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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