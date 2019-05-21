Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 160.361 -3,18 BIST ANKARA 104.250 -1,23 BIST ANTALYA 44.784 -1,01 BIST BALIKESİR 47.000 1,05 BIST BURSA 118.678 -1,22 BIST DENIZLI 74.042 -0,6 BIST ISTANBUL 86.833 -1,17 BIST IZMIR 135.251 -0,49 BIST KAYSERI 289.467 -0,94 BIST KOCAELI 207.080 -2,07 BIST KONYA 64.613 -1,08 BIST TEKIRDAĞ 204.468 1,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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