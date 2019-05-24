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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.268 10,53 BIST ANKARA 102.892 1,96 BIST ANTALYA 44.505 0,50 BIST BALIKESİR 46.424 2,24 BIST BURSA 115.185 2,00 BIST DENIZLI 73.322 2,62 BIST ISTANBUL 87.536 1,50 BIST IZMIR 135.037 3,11 BIST KAYSERI 281.775 0,51 BIST KOCAELI 207.958 0,82 BIST KONYA 62.908 0,50 BIST TEKIRDAĞ 201.679 0,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada şehir endekslerinin değişimi

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