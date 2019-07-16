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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2019 18:49 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.705 -0,08 BIST ANKARA 107.479 1,30 BIST ANTALYA 47.959 0,58 BIST BALIKESİR 54.051 2,91 BIST BURSA 136.335 2,51 BIST DENIZLI 77.700 0,87 BIST ISTANBUL 99.736 1,68 BIST IZMIR 149.874 0,85 BIST KAYSERI 314.461 1,47 BIST KOCAELI 225.577 1,24 BIST KONYA 64.947 2,37 BIST TEKIRDAĞ 209.129 -0,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada şehir endekslerinin değişimi

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