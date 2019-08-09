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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 18:47 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.630 1,51 BIST ANKARA 114.604 0,63 BIST ANTALYA 49.028 2,55 BIST BALIKESİR 57.358 -0,98 BIST BURSA 137.481 0,46 BIST DENIZLI 82.760 -0,91 BIST ISTANBUL 98.233 0,23 BIST IZMIR 154.904 1,79 BIST KAYSERI 361.524 2,57 BIST KOCAELI 235.331 -1,40 BIST KONYA 62.833 0,77 BIST TEKIRDAĞ 203.619 0,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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