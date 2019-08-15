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Borsada şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 18:48 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.759 -1,63 BIST ANKARA 111.859 -2,40 BIST ANTALYA 48.718 -0,63 BIST BALIKESİR 58.392 1,80 BIST BURSA 136.762 -0,52 BIST DENIZLI 81.345 -1,71 BIST ISTANBUL 96.145 -2,12 BIST IZMIR 152.900 -1,29 BIST KAYSERI 352.881 -2,39 BIST KOCAELI 229.141 -2,63 BIST KONYA 62.340 -0,79 BIST TEKIRDAĞ 212.004 4,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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