Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.178 -1,12 BIST ANKARA 122.227 0,27 BIST ANTALYA 53.757 -0,37 BIST BALIKESİR 69.836 -0,45 BIST BURSA 137.469 -1,89 BIST DENIZLI 98.968 -1,96 BIST ISTANBUL 99.572 -0,28 BIST IZMIR 155.465 1,42 BIST KAYSERI 396.036 1,78 BIST KOCAELI 238.615 0,31 BIST KONYA 71.008 -0,53 BIST TEKIRDAĞ 265.630 -1,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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