Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.575 1,35 BIST ANKARA 125.759 -0,69 BIST ANTALYA 54.974 -0,01 BIST BALIKESİR 73.280 2,08 BIST BURSA 155.466 4,02 BIST DENIZLI 101.701 -0,60 BIST ISTANBUL 102.694 0,44 BIST IZMIR 162.891 0,90 BIST KAYSERI 415.124 -1,73 BIST KOCAELI 243.157 -1,74 BIST KONYA 75.652 -6,47 BIST TEKIRDAĞ 262.307 -0,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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