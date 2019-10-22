Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 192.722 -0,44 BIST ANKARA 117.975 0,88 BIST ANTALYA 51.901 1,27 BIST BALIKESİR 70.667 1,12 BIST BURSA 150.675 0,16 BIST DENIZLI 97.544 0,64 BIST ISTANBUL 98.833 0,85 BIST IZMIR 160.349 1,10 BIST KAYSERI 388.428 1,03 BIST KOCAELI 223.012 1,02 BIST KONYA 70.602 0,21 BIST TEKIRDAĞ 268.380 2,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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