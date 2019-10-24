Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 194.463 -1,28 BIST ANKARA 120.656 0,28 BIST ANTALYA 54.017 1,51 BIST BALIKESİR 72.404 0,67 BIST BURSA 156.236 0,02 BIST DENIZLI 101.246 1,16 BIST ISTANBUL 101.426 0,74 BIST IZMIR 163.185 -0,19 BIST KAYSERI 404.055 1,40 BIST KOCAELI 230.146 1,18 BIST KONYA 73.151 0,17 BIST TEKIRDAĞ 273.174 -1,79(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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