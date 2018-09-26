FİNANS

Borsada teknik arıza günün ilk yarısı boyunca sürdü

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Borsada teknik arıza günün ilk yarısı boyunca sürdü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da teknik bir sorun nedeniyle saat 10.30'da işleme kapatılan piyasalar, günün ilk yarısında işleme açılamadı.

Borsa İstanbul'da güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, veri dağıtımı konusunda yaşanan teknik arıza nedeniyle saat 10.30'da tamamen işleme kapatıldı. Sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar işlem yapılamayan Borsa İstanbul'da arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Borsa İstanbul'da açılıştan itibaren yarım saat işlem yapıldıysa da, fiyat kademelerin terminallerde gösterilememesi nedeniyle sağlıklı bir işlem platformu oluşmadı.

Saat 10.49'da Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamada, veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Borsa İstanbul'un saat 12.07'de yayımlanan diğer açıklamasında ise BISTECH yayın modülünde yaşanan problemin çözümüne ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade edilirken, işlemlerin ne zaman açılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Dün günü 99.292,47 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 99.708,98 puandan başlamıştı.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Bitlis'te 805 kişilik işe 12 bin 61 kişi başvurduBitlis'te 805 kişilik işe 12 bin 61 kişi başvurdu
Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldüÇanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Borsa İstanbul'da teknik arıza

Borsa İstanbul'da teknik arıza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftçi hükümlülerden yerli üretime destek

Çiftçi hükümlülerden yerli üretime destek

Zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

Zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

Betam: Üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 0.3 olacak

Betam: Üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 0.3 olacak

Bitlis'te 805 kişilik işe 12 bin 61 kişi başvurdu

Bitlis'te 805 kişilik işe 12 bin 61 kişi başvurdu

Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü

Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü

Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel

Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.