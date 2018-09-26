Borsada teknik arıza günün ilk yarısı boyunca sürdü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da teknik bir sorun nedeniyle saat 10.30'da işleme kapatılan piyasalar, günün ilk yarısında işleme açılamadı.

Borsa İstanbul'da güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, veri dağıtımı konusunda yaşanan teknik arıza nedeniyle saat 10.30'da tamamen işleme kapatıldı. Sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar işlem yapılamayan Borsa İstanbul'da arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Borsa İstanbul'da açılıştan itibaren yarım saat işlem yapıldıysa da, fiyat kademelerin terminallerde gösterilememesi nedeniyle sağlıklı bir işlem platformu oluşmadı.

Saat 10.49'da Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamada, veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Borsa İstanbul'un saat 12.07'de yayımlanan diğer açıklamasında ise BISTECH yayın modülünde yaşanan problemin çözümüne ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade edilirken, işlemlerin ne zaman açılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Dün günü 99.292,47 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 99.708,98 puandan başlamıştı.

