Borsada yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul pay piyasalarında yatırımcı sayısı, artışını mayıs ayında da devam ettirerek 1 milyon 123 bine yaklaştı.

AA muhabirinin Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 sonunda yaklaşık 1 milyon 91 bin olan toplam yatırımcı sayısı, bu yılın ocak ayında başlayan yükseliş eğilimini mayısta da sürdürerek 1 milyon 123 bine çıktı.

Önceki yılın sonuna göre yerli yatırımcı sayısı yaklaşık 32 bin artarken, yabancı yatırımcı sayısındaki artış 104 oldu.

Yerli yatırımcıların 4 bin 666'sını tüzel, 1 milyon 107 bin 507'sini gerçek ve 762'sini diğer yatırımcılar oluşturdu. Mayısta bir önceki aya göre toplam yerli yatırımcı sayısı 2 bin 325 kişi arttı.

Yerli yatırımcı kadar olmasa da yabancı yatırımcı sayısında da geçen ay artış oldu. 2017 sonunda 9 bin 569 olan yabancı yatırımcı sayısı, mayısta 9 bin 673'e çıktı.

Fon yatırımcılarına bakıldığında, yerli yatırımcıların fonlara ilgisinin mayısta azalması dikkati çekti. Mayısta bir önceki aya göre yerli fon yatırımcısı 18 bin 143 kişi azalarak 2 milyon 986 bine, yabancı fon yatırımcısı da 98 kişi azalarak 21 bine geriledi.