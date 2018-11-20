Borsadaki bankaların 9 aylık karı yüzde 8,9 arttı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının net kârı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 yükselişle 27,3 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 2 trilyon 755 milyar 960 milyon liraya yükseldi.

Bankaların aktif toplamı 9 aylık dönemde 562 milyar liranın üzerinde artış gösterdi. Geçen yıl sonunda aktif büyüklük 2 trilyon 193 milyar 958 milyon lira düzeyindeydi.

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- 9 aylık kâr 27 milyar lirayı aştı

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının bu yılın ocak-eylül net kârı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 27 milyar 275 milyon 692 bin lira oldu. Bankalar, 2017'nin 9 ayında 20 milyar 45 milyon 986 bin lira net kâr elde etmişti.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, aynı dönemde yüzde 13,6 yükselerek 232 milyar 435 milyon 715 bin liradan 264 milyar 76 milyon 70 bin liraya çıktı. Söz konusu bankaların ortalama öz kaynak kârlılığı eylül sonu itibarıyla yüzde 13,55 düzeyinde gerçekleşti.