Borsadaki bankaların aktif büyüklüğü 2,4 trilyon lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının aktif büyüklüğü, altı ayda 246,3 milyar lira artarak 2,4 trilyon lirayı aştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın ilk altı ayında 246 milyar 316 milyon 85 bin lira artış gösterdi.

Geçen yıl sonunda 2 trilyon 193 milyar 958 milyon lira düzeyindeki aktif büyüklük, bu yılın haziran sonu itibarıyla yüzde 11,2 artarak 2 trilyon 440 milyar 274 milyon liraya ulaştı.

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- İlk yarı kârı 20 milyar liraya yaklaştı

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının bu yılın ocak-haziran net kârı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 19 milyar 583 milyon 596 bin lira oldu. Bankalar, 2017'nin ilk yarısında 17 milyar 289 milyon 837 bin lira net kâr elde etmişti.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, aynı dönemde yüzde 9,4 yükselerek 232 milyar 435 milyon 715 bin liradan 254 milyar 361 milyon 292 bin liraya çıktı. Söz konusu bankaların ortalama öz kaynak kârlılığı haziran sonu itibarıyla yüzde 14,2 düzeyinde gerçekleşti.