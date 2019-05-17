Borsadaki bankaların kârı ilk çeyrekte yüzde 20 azaldı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının net kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19,9 azalarak 7 milyar 844 milyon lira olurken, ortalama özkaynak karlılığı yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü Mart 2019 sonu itibarıyla 2 trilyon 675 milyar liraya dayandı. Söz konusu rakam, 2018 sonuna kıyasla yüzde 6,8 artışa işaret etti. Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının bu yılın ilk çeyreğindeki net kârı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19,9 azalarak 7 milyar 843 milyon 530 bin lira oldu. Bankalar, 2018'nin ilk çeyreğinde 9 milyar 791 milyon 461 bin lira net kâr elde etmişti. Borsada işlem gören bankaların özkaynakları, ilk çeyrekte geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 2,6 artarak 277 milyar lirayı aşarken, ortalama özkaynak karlılığı yüzde 12,7 düzeyinde gerçekleşti.

- QNB Finansbank'ın kâr artışı yüzde 19,4 Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları arasında ilk çeyrekte en fazla net kârı 1 milyar 722 milyon TL ile Garanti Bankası elde etti. Net kârda Garanti'yi 1 milyar 458 milyon lira ile İş Bankası ve 1 milyar 413 milyon lira ile Akbank izledi. Net kârını 2018 ilk çeyreğine göre artıran tek banka QNB Finansbank oldu. Kâr artışı yüzde 19,4 olan QNB Finansbank, ilk çeyrekte 631,3 milyon lira kâr elde etti. Aynı dönemde net kârı en fazla gerileyen banka yüzde 61,4'lük düşüşle Halkbank oldu. Bu bankayı sırasıyla yüzde 38,1'lik azalışla VakıfBank, yüzde 26,3'lük düşüşle ICBC Turkey Bank, yüzde 19,3 azalışla İş Bankası, yüzde 18,4 gerilemeyle DenizBank, yüzde 17,4'lük azalışla Akbank, yüzde 13,7'lik düşüşle Garanti ve yüzde 0,2'lik sınırlı azalışla Yapı Kredi izledi. Şekerbank ise ilk çeyrekte 95,1 milyon lira net dönem zararı açıkladı. Ortalama özkaynak kârlılığı en yüksek banka ise QNB Finansbank oldu. Mart sonu itibarıyla ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 18,1 düzeyinde bulunan QNB Finansbank'ı, yüzde 14 ile Garanti, yüzde 13,9 ile DenizBank ve VakıfBank takip etti.