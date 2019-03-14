Borsadaki enerji şirketlerinin aktif büyüklüğü 52 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Borsa İstanbul'da işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonunda 52 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,1 arttı. Buna göre, Ak Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji, Bomonti Elektrik, Enerjisa Enerji, Odaş Elektrik ve Zorlu Enerji'nin aktif büyüklüğü geçen yıl sonunda 51 milyar 849 milyon 36 bin 797 liraya yükseldi.

2017'de sektördeki söz konusu 7 firmanın toplam aktif büyüklüğü 40 milyar 796 milyon 938 bin 732 lira düzeyindeydi.

Bu dönemde Enerjisa Enerji'nin aktifleri yüzde 24,42 artışla 23 milyar 125 milyon 41 bin liraya çıkarken, Zorlu Enerji'nin aktifleri yüzde 41,55 yükselişle 17 milyar 163 milyon 860 bine yükseldi. Ak Enerji'nin aktifleri ise yüzde 2,97 azalarak 5 milyar 704 milyon 568 bin 702 lira düzeyinde gerçekleşti.

- Net satışlar yüzde 43 arttı

Söz konusu dönemde firmaların tamamı satışlarını önceki yıla göre artırdı. Şirketlerin net satışları bu dönemde 20 milyar 286 milyon 508 bin 390 liradan yüzde 42,8 artışla 28 milyar 970 milyon 101 bin 923 liraya ulaştı.