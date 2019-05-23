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Borsadaki enerji şirketlerinin aktifleri 60 milyar liraya ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü, bu yılın ilk çeyreğinde 60 milyar liraya yükseldi - Enerji şirketlerinin net satışları, söz konusu dönemde 8 milyar lirayı geçti

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Borsa İstanbul'da işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü, bu yılın birinci çeyreğinde 60 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü 2019'un birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Buna göre, Ak Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji, Bomonti Elektrik, Enerjisa Enerji, Odaş Elektrik ve Zorlu Enerji'nin aktif büyüklüğü bu yılın birinci çeyreğinde 59 milyar 672 milyon 688 bin 198 liraya yükseldi.

2018'in birinci çeyreğinde sektördeki söz konusu 7 firmanın toplam aktif büyüklüğü 47 milyar 781 milyon 903 bin 186 lira düzeyindeydi.

Geçen yılın birinci çeyreği ile bu yılın birinci çeyreği karşılaştırıldığında Enerjisa Enerji'nin aktifleri yüzde 28,8 artışla 24 milyar 421 milyon 116 bin liraya, Zorlu Enerji'nin aktifleri yüzde 25,2 yükselişle 16 milyar 987 milyon 456 bin liraya, Aksa Enerji'nin aktifleri de yüzde 27,2 artarak 6 milyar 868 milyon 434 bin 588 liraya ulaştı.

- Net satışlar yüzde 14 arttı

Bu yılın ilk çeyreğinde 4 firma satışlarını önceki yılın aynı dönemine göre artırırken, 3 şirketin ise satışlarında düşüş görüldü. Bu dönemde şirketin net satışları 2018'in birinci çeyreğine göre yüzde 14 artarak 8 milyar 272 milyon 5 bin 509 liraya çıktı. Bu dönemde en fazla satışı 4 milyar 483 milyon 636 bin lira ile Enerjisa Enerji gerçekleştirirken, bu şirketi 1 milyar 870 milyon 843 bin lira ile Zorlu Enerji, 1 milyar 155 milyon 422 bin 198 lira ile Aksa Enerji izledi.

Bu dönemde net satışlarını oransal olarak en çok artıran şirket yüzde 46,44 artışla Zorlu Enerji olurken, onu yüzde 23,9 yükselişle Aksu Enerji ve yüzde 13 artışla Aksa Enerji izledi.

- Üç şirket kâr, 4 şirket zarar etti

Bu dönemde üç şirket kar açıklarken, 4 firma ise zarar etti. Bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre karını en çok artıran şirket, karını yüzde 296,8 artışla 50 milyon 917 bin 330 liraya çıkaran Aksa Enerji oldu. Bu şirketi karını yüzde 22,5 artışla 297 milyon 419 bin liraya çıkaran Enerjisa Enerji, karını yüzde 1,43 yükselişle 35 milyon 806 bin liraya çıkaran Zorlu Enerji izledi.

Söz konusu dönemde 259 milyon 397 bin 998 lira zarar eden Ak Enerji en fazla zarar eden şirket olurken, onu 108 milyon 475 bin 547 lira zarar ile Odaş Elektrik, 17 milyon 288 bin 643 lira zarar eden Ayen Enerji izledi.

- Öz kaynakları yüzde 6,1 azaldı

Bu dönemde söz konusu şirketlerin öz kaynakları yüzde 6,1 azalışla 11 milyar 718 milyon 196 bin 281 liraya geriledi. Söz konusu dönemde öz kaynağını yüzde 349,7 artıran Odaş Elektrik ilk sırada yer alırken, onu yüzde 16,9'luk artışla Ayen enerji, yüzde 10,6'lık yükselişle Aksa Enerji izledi.

Öz kaynakları en fazla azalan şirket yüzde 87,1 ile Ak Enerji olurken onu yüzde 25,8 ile Aksu Enerji, yüzde 22,2 ile Zorlu Enerji izledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören enerji şirketlerinin 2018 ve 2019 yılı birinci çeyrek verileri:

Kar Şirketler 2019 2018 yüzde değişim Ak Enerji -259.397.998 -144.308.944 -79,8 Aksu Enerji -1.537.930 -2.203.073 30,2 Ayen Enerji -17.288.643 4.480.564 -485,9 Odaş Elektrik -108.475.547 -56.613.036 -91,6 Zorlu Enerji 35.806.000 35.300.000 1,4 Enerjisa Enerji 297.419.000 242.862.000 22,5 Aksa Enerji 50.917.330 12.832.241 296,8 Toplam -2.557.788 92.349.752 -102,8 Aktifler Şirketler 2019

2018 yüzde değişim Ak Enerji 5.590.886.817 5.727.159.398 -2,4 Aksu Enerji 63.036.667 67.453.177 -6,6 Ayen Enerji 2.587.536.236 2.206.343.722 17,3 Odaş Elektrik 3.154.221.890 1.842.838.086 71,2 Zorlu Enerji 16.987.456.000 13.570.266.000 25,2 Enerjisa Enerji 24.421.116.000 18.968.100.000 28,8 Aksa Enerji 6.868.434.588 5.399.742.803 27,2 Toplam 59.672.688.198 47.781.903.186 24,9 Satışlar Şirketler 2019 2018 yüzde değişim Ak Enerji 466.242.068 497.114.351 -6,2 Aksu Enerji 2.446.498 1.974.837 23,9 Ayen Enerji 148.219.496 201.879.002 -26,6 Odaş Elektrik 145.196.249 194.491.301 -25,4 Zorlu Enerji 1.870.843.000 1.277.579.000 46,4 Enerjisa Enerji 4.483.636.000 4.060.524.000 10,4 Aksa Enerji 1.155.422.198 1.022.120.075 13,0 Toplam 8.272.005.509 7.255.682.566 14,0 Özkaynaklar Şirketler 2019 2018 yüzde değişim Ak Enerji 213.546.109 1.658.165.033 -87,1 Aksu Enerji 19.510.916 26.280.353 -25,8 Ayen Enerji 480.884.857 411.464.178 16,9 Odaş Elektrik 894.429.811 198.876.811 349,7 Zorlu Enerji 2.131.479.000 2.739.061.000 -22,2 Enerjisa Enerji 6.129.912.000 5.772.512.000 6,2 Aksa Enerji 1.848.433.588 1.670.600.090 10,6 Toplam 11.718.196.281 12.476.959.465 -6,1

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Anahtar Kelimeler:
enerji sektörü piyasalar

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