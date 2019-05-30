Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk çeyrekte eridi

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü şirketlerinin net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 677 milyon 673 bin 953 lira oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2019 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 836 milyon 726 bin 526 liradan 677 milyon 673 bin 953 liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinden ilk çeyreği 3'ü karla kapatırken, 5'i zararla tamamladı. Söz konusu dönemde sadece Ford Otosan'ın karı artarken, Doğuş Otomotiv kardan zarara döndü. Ford Otosan'ın 2018 yılının ilk çeyreğinde 432 milyon 265 bin lira olan karı yüzde 10,57 artışla 2019 yılının aynı döneminde 477 milyon 960 bin liraya yükseldi. Aynı zamanda en yüksek karı da elde eden Ford Otosan böylece en iyi performans gösteren otomotiv şirketi oldu.

Türk Traktör'ün karı yüzde 86,51 azalarak 56 milyon 201 bin 64 liradan 7 milyon 581 bin 947 liraya gerilerken, Tofaş Otomobil Fabrikası'nın karı yüzde 0,08 azalışla 324 milyon 993 bin liradan 324 milyon 741 bin liraya indi.