Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı yerinde saydı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü şirketlerinin 9 aylık net karı, satışlardaki yüzde 15 artışa karşın önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 7 yükselerek 2 milyar 362 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2018'in 3'üncü çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 2 milyar 362 milyon liraya yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 4'ü yılın üçüncü çeyreğinde kar açıklarken, 4'ü ise bu dönemi zararla tamamladı. Söz konusu dönemde Otokar'ın önceki yılın aynı dönemine göre kardan zarara geçmesi dikkati çekerken, Karsan Otomotiv, Anadolu Isuzu ve Tümosan'ın da zararını artırdığı görüldü.

Ford Otosan 1 milyar 272,4 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, aynı zamanda karını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artırarak en iyi performans gösteren otomotiv şirketi oldu. Ford Otosan'ın ardından karını artıran ikinci şirket de yüzde 17 ile Tofaş Otomobil fabrikaları oldu. Ocak-eylül döneminde 1 milyar 3,9 milyon lira kar açıklayan Tofaş Otomobil Fabrikaları, 2017'nin aynı döneminde 858,5 milyon lira net kar elde etmişti.