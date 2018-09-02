Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı yüzde 25 arttı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü şirketlerinin toplam net karı yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 1 milyar 748,7 milyon liraya ulaştı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2018'in ilk yarısına ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 1 milyar 748 milyon 733 bin liraya yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 4'ü ilk yarıda kar açıklarken, 4'ü ise ilk yarıyı zararla tamamladı. Bu dönemde Otokar'ın önceki yılın aynı dönemine göre kardan zarara geçmesi dikkati çekerken, Karsan Otomotiv ve Anadolu Isuzu'nun da zararını artırdığı görüldü.

Ford Otosan 918,5 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, karını önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 96,1 artıran Doğuş Otomotiv, bu dönemde en iyi performans gösteren otomotiv şirketi oldu. Yılın ilk yarısında 136,8 milyon lira kar açıklayan Doğuş Otomotiv, 2017'nin aynı döneminde 69,7 milyon lira net kar elde etmişti.