FİNANS

Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 37,1 milyar liralık net kar

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, bu yılın ilk 6 ayında 37 milyar 70 milyon lira oldu - BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 73'ü net kar, 23'ü net zarar açıkladı - Garanti Bankası, ilk yarıda elde ettiği 3 milyar 632,9 milyon liralık net kar büyüklüğü ile borsadaki şirketler arasında ilk sıradaki yerini korudu - Geçen yılın ilk yarısında 760 milyon lira düzeyinde bulunan net zararını 2019'un aynı döneminde 744,8 milyon lira net kara çeviren Türk Telekom, miktar bazında net kar artışında zirveye yerleşti

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azalarak 37 milyar 70 milyon liraya geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2019'un ilk yarısında elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 azaldı.

Böylece 2018'in ilk yarısında 41 milyar 941,8 milyon lira olan şirketlerin toplam net karı, bu yılın aynı döneminde 37 milyar 70,4 milyon liraya indi.

Bu dönemde, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir ve Çelik, Koç Holding, Sabancı Holding, Enka İnşaat, Turkcell, İskenderun Demir Çelik, Aselsan, Tekfen Holding ve VakıfBank olmak üzere 13 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.

- 96 şirketten 73'ü net kar elde etti

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 73'ü ilk yarıda net kar elde etti. Kalan 23 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu.

Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden ilk yarıda en fazla net kar elde eden 3 milyar 362,9 milyon lirayla Garanti Bankası oldu.

Net karda Garanti Bankası'nı, 2 milyar 690,7 milyon lirayla Akbank, 2 milyar 409,1 milyon lirayla İş Bankası, 2 milyar 360,9 milyon lirayla Yapı Kredi, 2 milyar 304,6 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik, 2 milyar 204,8 milyon lirayla Koç Holding izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 1 milyar 120 milyon lirayla THY açıkladı. Net zarar büyüklüğünde THY'yi; 471,3 milyon lirayla Anadolu Grubu Holding, 381,4 milyon lirayla Migros, 363,8 milyon lirayla Gözde Girişim ve 250,3 milyon lirayla da Şekerbank takip etti.

- Kar artışında liderlik Türk Telekom'da

Net karını, bu yılın ocak-haziran döneminde 2018'in aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket Türk Telekom oldu. Şirket, 2018'in ilk yarısında 760 milyon lira düzeyinde bulunan zararını 2019'un aynı döneminde 744,8 milyon lira kara çevirerek söz konusu göstergede yaklaşık 1 milyar 505 milyon liralık bir artışı yakaladı.

Net kar artışında Türk Telekom'un ardından Enka İnşaat geldi. Geçen bir yıllık sürede Enka İnşaat'ın net karı 487,6 milyon liradan 1 milyar 919,4 milyon liraya çıktı.

Öte yandan bu yılın ilk yarısında 48 şirketin net karında 2018'in aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Bu dönemde net karında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket Doğan Holding oldu. Holding'in geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 milyar 510,6 milyon lira olan karı, 2019'un ilk yarısında 451,7 milyon liraya geriledi.

Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı Göltaş Çimento'nun aldığı görüldü. Söz konusu dönemde, şirketin net karı 57,7 bin lira seviyesinden 8,7 milyon liraya ulaştı.

- Doğan Holding ve VakıfBank ilk 10'dan çıktı

Net kar büyüklüğü açısından 2018'in ocak-haziran döneminde ilk 10'da yer alan şirketler, büyük ölçüde bu yılın ilk yarısında da listede yer almayı başardı.

Garanti Bankası, Doğan Holding, İş Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Sabancı Holding, VakıfBank ve İskenderun Demir Çelik 2018'in ilk yarısında en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın ilk yarısında söz konusu listeden Doğan Holding ve VakıfBank çıkarken, bu şirketlerin yerine Turkcell ve Enka İnşaat girdi.

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