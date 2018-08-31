FİNANS

Borsadaki şirketlerin karı 24 milyar liraya dayandı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, bu yılın 2. çeyreğinde 23 milyar 936 milyon lira oldu - BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 74'ü net kar, 22'si net zarar açıkladı - Medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerini 916 milyon dolara Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye satan Doğan Holding, net kar büyüklüğü açısından Garanti Bankası'nı geçerek 3 milyar 464 milyon lirayla liderliğe yerleşti - İkinci çeyrekte net karını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran şirket sıralamasında da Doğan Holding 3 milyar 517,5 milyon lirayla zirvede yer alırken, bunu 645,9 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 635 milyon lirayla da THY izledi

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 24 milyar liraya dayanırken, en fazla net kar elde eden şirket Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding) oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2018'in ikinci çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttı.

Böylece 2017'nin ikinci çeyreğinde 19 milyar 456,7 milyon lira olan şirketlerin net karı, bu yılın aynı döneminde 23 milyar 936 milyon liraya çıktı.

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 74'ü ikinci çeyrekte net kar elde etti. Kalan 22 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu.

Bu dönemde Doğan Holding, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Ereğli Demir ve Çelik, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Sabancı Holding, İskenderun Demir ve Çelik, Halk Bankası, VakıfBank ile Tüpraş olmak üzere 12 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.

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- 96 şirketten 74'ü net kar elde etti

Açıklanan bilançolara göre, BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketler arasında 2. çeyrekte en fazla net kar elde eden 3 milyar 464 milyon lirayla Doğan Holding oldu. Söz konusu net kar artışında, holdingin 6 Nisan'da medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye 916 milyon dolara satmasının etkili olduğu görüldü.

Doğan Holding böylece, yılın ikinci çeyreğinde net kar artışında lider konumunda bulunan Garanti Bankası'nı da geride bıraktı.

İkinci çeyrekte net kar büyüklüğü açısından 1 milyar 907,3 milyon lirayla ikinciliğe yerleşen Garanti Bankası'nı, 1 milyar 602,4 milyon lirayla Akbank, 1 milyar 528,1 milyon lirayla İş Bankası, 1 milyar 513,3 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik, 1 milyar 418,4 milyon lirayla da Koç Holding izledi.

Yapı ve Kredi Bankası 1 milyar 227,2 milyon lira, Sabancı Holding 1 milyar 155,3 milyon lirayla, İskenderun Demir ve Çelik 1 milyar 134 milyon lirayla, Halk Bankası 1 milyar 112,5 milyon lirayla, VakıfBank 1 milyar 73,8 milyon lirayla ve Tüpraş 1 milyar 26,7 milyon lirayla ikinci çeyrekte net karını 1 milyar liranın üzerine taşımayan şirketler arasında yer aldı.

Bu dönemde en fazla net zararı ise 1 milyar 332,9 milyon lirayla Gözde Girişim açıkladı.

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- Kar artışında da liderlik Doğan Holding'de

Bu yılın nisan-haziran döneminde net karını geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket yine Doğan Holding oldu. Söz konusu şirket 2017'nin ikinci çeyreğinde 53,6 milyon lira zarar elde ederken, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 464 milyon lira kar açıkladı.

Net karını en çok artıran şirketler arasında Doğan Holding'in ardından Ereğli Demir Çelik geldi. Geçen bir yıllık sürede Ereğli Demir Çelik'in net karı 867,4 milyon liradan 1 milyar 513,3 milyon liraya çıktı.

Açıklanan rakamlara yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı Gersan Elektrik'in aldığı görüldü.

Söz konusu dönemde, Gersan Elektrik'in net karı 760 bin lira seviyesinden 5,5 milyon liraya ulaşırken, bu rakam 7,2 kat artışa işaret etti. Net karı yüzde 600 artışla 224,8 milyon liraya ulaşan Sasa Polyester ise ikinci sırada yer aldı.

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- Tüpraş, VakıfBank ve Türk Telekom ilk 10'daki yerini kaptırdı

Net kar büyüklüğü açısından 2017'nin nisan-haziran döneminde ilk 10'da yer alan şirketler, büyük ölçüde bu yılın ikinci çeyreğinde de listede yer almayı başardı.

Akbank, Garanti Bankası, Tüpraş, İş Bankası, Koç Holding, Halk Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi Bankası, Türk Telekom ve Ereğli Demir Çelik 2017'nin ikinci çeyreğinde en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde söz konusu listeden Tüpraş, VakıfBank ve Türk Telekom çıkarken, bu şirketlerin yerine Doğan Holding, Sabancı Holding ile İskenderun Demir Çelik girdi.

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