Borsadaki şirketlerin karı 24 milyar liraya dayandı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 24 milyar liraya dayanırken, en fazla net kar elde eden şirket Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding) oldu. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2018'in ikinci çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttı. Böylece 2017'nin ikinci çeyreğinde 19 milyar 456,7 milyon lira olan şirketlerin net karı, bu yılın aynı döneminde 23 milyar 936 milyon liraya çıktı. BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 74'ü ikinci çeyrekte net kar elde etti. Kalan 22 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu. Bu dönemde Doğan Holding, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Ereğli Demir ve Çelik, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Sabancı Holding, İskenderun Demir ve Çelik, Halk Bankası, VakıfBank ile Tüpraş olmak üzere 12 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.

\ - 96 şirketten 74'ü net kar elde etti Açıklanan bilançolara göre, BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketler arasında 2. çeyrekte en fazla net kar elde eden 3 milyar 464 milyon lirayla Doğan Holding oldu. Söz konusu net kar artışında, holdingin 6 Nisan'da medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye 916 milyon dolara satmasının etkili olduğu görüldü. Doğan Holding böylece, yılın ikinci çeyreğinde net kar artışında lider konumunda bulunan Garanti Bankası'nı da geride bıraktı. İkinci çeyrekte net kar büyüklüğü açısından 1 milyar 907,3 milyon lirayla ikinciliğe yerleşen Garanti Bankası'nı, 1 milyar 602,4 milyon lirayla Akbank, 1 milyar 528,1 milyon lirayla İş Bankası, 1 milyar 513,3 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik, 1 milyar 418,4 milyon lirayla da Koç Holding izledi. Yapı ve Kredi Bankası 1 milyar 227,2 milyon lira, Sabancı Holding 1 milyar 155,3 milyon lirayla, İskenderun Demir ve Çelik 1 milyar 134 milyon lirayla, Halk Bankası 1 milyar 112,5 milyon lirayla, VakıfBank 1 milyar 73,8 milyon lirayla ve Tüpraş 1 milyar 26,7 milyon lirayla ikinci çeyrekte net karını 1 milyar liranın üzerine taşımayan şirketler arasında yer aldı.

Bu dönemde en fazla net zararı ise 1 milyar 332,9 milyon lirayla Gözde Girişim açıkladı. \ - Kar artışında da liderlik Doğan Holding'de Bu yılın nisan-haziran döneminde net karını geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket yine Doğan Holding oldu. Söz konusu şirket 2017'nin ikinci çeyreğinde 53,6 milyon lira zarar elde ederken, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 464 milyon lira kar açıkladı. Net karını en çok artıran şirketler arasında Doğan Holding'in ardından Ereğli Demir Çelik geldi. Geçen bir yıllık sürede Ereğli Demir Çelik'in net karı 867,4 milyon liradan 1 milyar 513,3 milyon liraya çıktı. Açıklanan rakamlara yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı Gersan Elektrik'in aldığı görüldü. Söz konusu dönemde, Gersan Elektrik'in net karı 760 bin lira seviyesinden 5,5 milyon liraya ulaşırken, bu rakam 7,2 kat artışa işaret etti. Net karı yüzde 600 artışla 224,8 milyon liraya ulaşan Sasa Polyester ise ikinci sırada yer aldı. \ - Tüpraş, VakıfBank ve Türk Telekom ilk 10'daki yerini kaptırdı