Borsadaki şirketlerin karı ilk çeyrekte 17 milyar lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 17 milyar 236,9 milyon liraya ulaştı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2018'in ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 arttı. Böylece 2017'nin ilk çeyreğinde 15 milyar 959,7 milyon lira olan şirketlerin net karı, bu yılın aynı döneminde 17 milyar 236,9 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik ile VakıfBank olmak üzere 8 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı. Borsada işlem gören şirketlerden 28'inin net karı ise ilk çeyrekte 100 milyon lirayı aştı. \ - 92 şirketten 65'i net kar elde etti BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 92 şirketten 65'i ilk çeyrekte net kar elde etti. Kalan 27 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu.

Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden ilk çeyrekte en fazla net kar elde eden 1 milyar 996,3 milyon lirayla Garanti Bankası oldu. Net karda Garanti Bankası'nı, 1 milyar 806,8 milyon lirayla İş Bankası, 1 milyar 709,2 milyon lirayla Akbank, 1 milyar 244,1 milyon lirayla Yapı Kredi, 1 milyar 141,2 milyon lirayla da Koç Holding izledi. Sabancı Holding 1 milyar 66,4 milyon lirayla, Ereğli Demir Çelik 1 milyar 63,3 milyon lirayla ve VakıfBank 1 milyar 51,4 milyon lirayla ilk çeyrekte net karını 1 milyar liranın üzerine taşımayı başaran şirketler arasında yer aldı. Bu dönemde en fazla net zararı ise 314 milyon lirayla THY açıkladı. THY buna karşın, geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 421 milyon lira olan net zararında 1 milyar 107 milyon liralık iyileşme sağlamayı başardı. Net zarar büyüklüğünde THY'yi, 238,4 milyon lirayla Migros, 144,3 milyon lirayla Akenerji, 112,9 milyon lirayla da Pegasus izledi. \ - Kar artışında liderlik Emlak Konut'ta Bu yılın ocak-mart döneminde net karını geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket Emlak Konut GYO oldu. Söz konusu şirketin net karı, 2017'nin ilk çeyreğinde bulunduğu 319,70 milyon lira seviyesinden 2018'in aynı döneminde 867,3 milyon liraya yükseldi.