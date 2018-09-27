FİNANS

Borsa'dan 4 ayın en yüksek kapanışı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 18:24 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi 100.298,73 puanla yaklaşık 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 değer kazancıyla 100.298,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.149,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,72, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile madencilik oldu.

Döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destek ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 100.637,69 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 100.298,73 puanla 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanışı yaptı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki faiz artışına karşın, Türk lirası varlıkların gün boyu pozitif seyri izlediğini belirterek, buna paralel dolar/TL'nin 5,9601'e kadar gerilediğini, BIST 100 endeksinin de direnç konumundaki 100.000 puanı aştığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 102.500 ve 105.000 dirençleri olacağını kaydeden analistler, olası geri çekilmelerde ise 98.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise, Almanya'da işsizlik ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haberlerin takip edileceğini dile getirdi.

PARTNERBu iPhone'larda artık WhatsApp çalışmayacak!Bu iPhone'larda artık WhatsApp çalışmayacak!
Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı varKonda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var
Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalıTürkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu

Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu

Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var

Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var

Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı

Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı

Akbank’tan Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak

Akbank’tan Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak

Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

BTSO Ekonomi Dergisi, dijital ortamda

BTSO Ekonomi Dergisi, dijital ortamda

Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı

Türk-İş: Açlık sınırı 1,893 liraya, yoksulluk sınırı 6,166 liraya çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.