Borsadan "açığa satış" tedbiri

Sermaye piyasası araçlarında fiyatların düşüşünden kazanç elde etmeyi amaçlayan piyasa oyuncularının yoğun olarak kullandığı araçlardan biri olan açığa satış işlemi, belli bir hisse, sektör ya da piyasa geneline ilişkin önemli haber akışı ve buna bağlı oynaklığın arttığı durumlarda düşüşlerin olması gerekenden çok daha sert olmasına neden oluyor.

Borsa İstanbul tarafından açığa satış yasağı getirilen hisse senetleri, Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) oldu.

- "Açığa satış yasağı" tüm dünya borsalarında uygulanan bir tedbir

Dünya genelinde özellikle finansal kriz ya da hisse bazlı yoğun haber akışı ile belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların çok büyük zararlara uğramaması nedeniyle kullanılan tedbirlerden biri olan "açığa satış yasağı", Türkiye'de de dönem dönem uygulanmıştı.

ABD'de, 2008 krizinde ülkenin sermaye piyasaları regülatörü SEC, 19 Eylül'de uyguladığı geçici açığa satış yasağında toplam 799 hisse senedi yasak kapsamına almıştı. Avrupa tarafında da 2008'de İngiltere, 2011 ve 2012'de ise Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'da bankacılık sektörüne ilişkin haber akışı nedeniyle geçici açığa satış yasakları getirilmişti.

Hızlı fiyat hareketlerine neden olan haber akışlarını kullanarak yoğun işlemlerle spekülatif kazanç elde etmeye çalışan piyasa oyuncularının işlemlerine getirilen kısıtlamalardan biri olan açığa satış yasağının geçici bir uygulama olduğunu anımsatan analistler, daha önceki örneklerde, haber akışı ve buna bağlı olarak oynaklığın normale dönmesi ile açığa satış işlemlerinin tekrar başladığını ifade etti.