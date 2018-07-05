FİNANS

Borsalarda 737 bin ton fındık işlem gördü

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Borsalarda 737 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında bu yıl mayıs sonu itibarıyla yaklaşık 737 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki toplam 21 ticaret borsasında 1 Ağustos 2017-31 Mayıs 2018 döneminde işlem gören fındık miktarı hakkında bilgi verildi.

Mayıs ayı sonu itibarıyla borsalarda işlem gören fındık miktarının 736 bin 909 ton olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde en fazla fındık işleminin 154 bin 759 ton ile Sakarya'da gerçekleştiğine işaret edildi.

Açıklamada, Sakarya'yı 135 bin 452 tonla Ordu ve 125 bin 941 tonla Düzce ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.

GTB'de ise söz konusu dönemde 87 bin 176 ton fındığın işlem gördüğü ifade edildi.

PARTNERBagajdan CD aktıBagajdan CD aktı
Plajda evlenme teklifi için yeni buluş: Kum yazıcısıPlajda evlenme teklifi için yeni buluş: Kum yazıcısı
Junioshow kapılarını beşinci kez açtıJunioshow kapılarını beşinci kez açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa fındık Giresun Ticaret Borsası işlem

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Bodrum'da son 5 yılın iyi turizm sezonu yaşanıyor!

Bodrum'da son 5 yılın iyi turizm sezonu yaşanıyor!

Bomba iddia! Mediamarkt Teknosa'yı almak için görüşüyor!

Bomba iddia! Mediamarkt Teknosa'yı almak için görüşüyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BKM’den para kavramı ve değişen teknolojiye ilişkin iki kitap

BKM’den para kavramı ve değişen teknolojiye ilişkin iki kitap

Sofralık zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

Sofralık zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

Plajda evlenme teklifi için yeni buluş: Kum yazıcısı

Plajda evlenme teklifi için yeni buluş: Kum yazıcısı

Junioshow kapılarını beşinci kez açtı

Junioshow kapılarını beşinci kez açtı

Trabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacak

Trabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacak

Reel efektif döviz kuru endeksi 77.1 ile en düşük düzeye geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi 77.1 ile en düşük düzeye geriledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.