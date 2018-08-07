FİNANS

Borsalarda 748 bin ton fındık işlem gördü

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Borsalarda 748 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında bu yıl haziran sonu itibarıyla yaklaşık 748 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki toplam 21 ticaret borsasında 1 Ağustos 2017-30 Haziran 2018 döneminde işlem gören ürün miktarına ilişkin bilgi verildi.

Haziran sonu itibarıyla borsalarda işlem gören fındık miktarının 748 bin 236 ton olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde en fazla fındık işleminin 157 bin 919 ton ile Sakarya'da gerçekleştiğini vurgulandı.

Açıklamada, Sakarya'yı 135 bin 452 tonla Ordu, 137 bin 829 tonla ise Düzce ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.

GTB'de ise söz konusu dönemde 88 bin 186 ton fındığın işlem gördüğü ifade edildi.

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı olduVali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu
Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştüKuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Giresun İşlem gören fındık ticaret borsaları

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

İşsizlik maaşına yeni düzenleme! Eksik güne maaş ödenecek

İşsizlik maaşına yeni düzenleme! Eksik güne maaş ödenecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

Buğdayda üzülen Trakya çiftçisinin yüzünü ayçiçeği güldürdü

Buğdayda üzülen Trakya çiftçisinin yüzünü ayçiçeği güldürdü

Yeni Suzuki Jimny sonbaharda Türkiye’de

Yeni Suzuki Jimny sonbaharda Türkiye’de

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.