Borsalarda 757 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında bu yıl ağustos sonu itibarıyla 757 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki toplam 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2017-31 Ağustos 2018 döneminde işlem gören fındık miktarı hakkında bilgi verildi.

Ağustos sonu itibarıyla borsalarda işlem gören fındık miktarının 757 bin 263 ton olduğu bildirilen açıklamada, söz konusu dönemde en fazla işlemin 159 bin 690 ton ile Sakarya'da gerçekleştiğine işaret edildi.

Açıklamada, Sakarya'yı 139 bin 13 tonla Ordu ve 127 bin 117 tonla Düzce ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.

GTB'de ise söz konusu dönemde 88 bin 534 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

