FİNANS

Borsalarda yaklaşık 757 bin ton fındık işlem gördü

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Borsalarda yaklaşık 757 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında bu yıl temmuz sonu itibarıyla yaklaşık 757 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki toplam 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2017-31 Temmuz 2018 döneminde işlem gören fındık miktarı hakkında bilgi verildi.

Temmuz sonu itibarıyla borsalarda işlem gören fındık miktarının 756 bin 895 ton olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde en fazla işlemin 159 bin 690 ton ile Sakarya'da gerçekleştiğine işaret edildi.

Açıklamada, Sakarya'yı 138 bin 778 tonla Ordu ve 127 bin 117 tonla Düzce ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.

GTB'de ise söz konusu dönemde 88 bin 846 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

PARTNERHerkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...Herkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...
TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'daTÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da
İnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttıİnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık işlem ticaret borsaları

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

Bursa'da doğal gaz istasyonu 7 milyon liralık yatırımla yenilendi

Bursa'da doğal gaz istasyonu 7 milyon liralık yatırımla yenilendi

Gümüşhane'de 380 dekar arazi tarıma kazandırıldı

Gümüşhane'de 380 dekar arazi tarıma kazandırıldı

Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 125 liraya satılıyor

Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 125 liraya satılıyor

Evren Yurttaş: Küçücük bir 'led' evinizi yakabilir

Evren Yurttaş: Küçücük bir 'led' evinizi yakabilir

TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da

TÜİK / En yüksek gelir ve en derin gelir uçurumu İstanbul'da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.