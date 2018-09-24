Borsalarda yaklaşık 757 bin ton fındık işlem gördü

GİRESUN (AA) - Ticaret borsalarında bu yıl temmuz sonu itibarıyla yaklaşık 757 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki toplam 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2017-31 Temmuz 2018 döneminde işlem gören fındık miktarı hakkında bilgi verildi.

Temmuz sonu itibarıyla borsalarda işlem gören fındık miktarının 756 bin 895 ton olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde en fazla işlemin 159 bin 690 ton ile Sakarya'da gerçekleştiğine işaret edildi.

Açıklamada, Sakarya'yı 138 bin 778 tonla Ordu ve 127 bin 117 tonla Düzce ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.

GTB'de ise söz konusu dönemde 88 bin 846 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

