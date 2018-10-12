Borsalardan e-ticaret dayanışması

Nevra UÇKAÇ/ŞANLIURFA, (DHA)- İZMİR Ticaret Borsası (İTB), Şanlıurfa Ticaret Borsası ile Kızıltepe Ticaret Borsası arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında tarım ve gıda ürünleri ticareti geliştirilerek elektronik alım-satım platformunda iş birliği yapılacak. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Gençlerin topraktan uzaklaşmasını, yeni nesillerin toprağın öneminden habersiz yetişmesini, gelecek adına en önemli sorunlardan biri olarak görüyoruz. Onların geleceklerinin de ekmeklerinin de tarımda olduğunu fark etmesi için çalışıyoruz" dedi.

İTB'nin e-Commodity Bazaar Projesi'ne, Şanlıurfa Ticaret Borsası ile Kızıltepe Ticaret Borsası da dahil oldu. Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda iş birliği protokolü imzalanması için düzenlenen törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Şanlıurfa Ticaret Borsası Mehmet Kaya, Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, borsaların meclis başkanları ve üyeler katıldı.

Akıllı tarım dönemi ile birlikte bilgisayar destekli kontrol sistemleri, yazılım ve donanım araçlarının büyük önem kazandığını anlatan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli, dijital sensörlerle donatılmış makineler ve birbirleriyle iletişim halindeki nesnelerin tarımı bambaşka bir boyuta taşıdığını vurguladı. Ticaret borsaları olarak sorumluluklarının tarımla veya ticaretle sınırlı olmadığını söyleyen Kestelli, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında faaliyet gösteren bizler, aynı zamanda ülkemizin en geniş sivil toplum örgütünün birer parçasıyız. Gençlerin yeniden tarıma kazandırılması daha bütüncül politikalar gerektiriyor. Bu konularda da devletimizin ilgili birimleri ile iş birliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi. Bir süre önce entegre edilen sipariş ve ödeme sistemleri ile yeni bir ivme kazanan e-commoditybazaar platformu kapsamında şu ana kadar 247 firma ve ikisi yabancı, toplamda 17 kurum ile iş birliği protokolü imzaladıklarını ifade eden Işınsu Kestelli, platformun uluslararası rekabete yön verme misyonuna uygun olarak, Türk ve İtalyan firmaları arasındaki dış ticaret işlem hacmini artırmak amacıyla İtalyan Online Ticaret Borsası elektronik işlem platformu ile e- commoditybazaar elektronik pazaryerinin entegre edilmesi çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

MARDİN VE URFA'NIN TARIM POTANSİYELİ ANLATILDI

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, lisanslı depoculuk konusunun önemine dikkat çekerek iş birliğinin kentin ekonomisine değer katacağını dile getirdi. Değişen teknoloji koşullarının yakından takip edilmesi gerektiğini anlatan Gülpınar, İlerde gıda sıkıntısı yaşamamak için almamız gereken önlemler var" dedi. Konuşmasında Pamuk Lisanslı Depo Projesi ve Hububat Lisanslı Depo Projesi konularında bilgiler veren Şanlıurfa Ticaret Borsası Mehmet Kaya da, 9.4 milyon dekar sulanabilir alana sahip bir kent olarak pamuğun kendileri için stratejik bir ürün olduğunu dile getirdi. 1.3 milyon ton pamuk üretimleri olduğunu söyleyen Kaya, "Türkiye'nin ve belki de dünyanın en kaliteli buğdayına da sahibiz" diye konuştu.

Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Mardin'in ülke genelinde buğday üretiminde altıncı sırada yer alırken mercimekte 3'üncü sırada yer aldığını vurguladı. 935 bin dekarlık kayıtlı tarım arazisine sahip olduklarını vurgulayan Şahin, un ihracatı yapan 42 fabrikaları bulunduğunu söyleyerek toplam 113 tarıma dayalı fabrikanın faaliyet gösterdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından borsa başkanları arasında işbirliği protokolü imzalandı.