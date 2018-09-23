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Borsanın rallisi 5 haftadır devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul, yurt içi gelişmeler ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle haftalık bazda 5 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürürken, 17 Ağustos kapanışından bu yana getirisi ortalama yüzde 10,4 oldu - AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy: - "Açıklanan YEP'in gerçekçi olması ve üretim temeline dayandırılması borsa için beklenti oluştururken, ABD ile ilişkilerde normalleşme sinyalleri ve AB ile ilişkilerin pozitif sürece girmesinin de borsadaki alış ağırlıklı seyirde etkili olduğunu düşünüyoruz" - "BIST 100 endeksinde 100.000-102.500 bandının aşılması halinde hareket güç kazanabilecek ve 105.000 ve 110.000’ler çok rahat bir şekilde görülebilecektir" - İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu: - "6 aylık düşüşün sonlandığını ve bundan sonra daha olumlu bir sürece giriyor olduğumuzu söylemek mümkün" - " (YEP) Program tek başına güçlü bir yükseliş trendi için gerekli olan yeni bir hikaye yaratmasa da genel hatları itibarıyla ekonomiyi olumsuz etkileyecek yeni adımların olmayacağını göstermesi bakımından borsadaki mevcut havayı destekliyor"

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul, yükseliş rallisini üst üste 5'inci haftaya taşıyarak bu dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 getiri sağladı.

17 Ağustos haftasını kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu indireceği endişeleri ve buna bağlı olarak hızlı yükselen döviz kurlarının etkisiyle yüzde 6,5 düşüşle 88.735 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, sonrasında başlayan yükselişini 5 haftadır devam ettiriyor.

Kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in 17 Ağustos'taki not indirimlerine karşın döviz kurlarındaki yükselişin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle durulması, Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesini sağladı.

BIST 100 endeksi, bu gelişmeler ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle haftalık bazda 5 haftadır yatırımcısının yüzünü güldürürken, 17 Ağustos kapanışından bu yana getirisi yüzde 10,4 oldu.

Bu hafta 97.988,16 puanla yaklaşık 2,5 ayın en yüksek kapanışını yapan endeks, geçen hafta kapanışına göre yüzde 3,41 değer kazanırken, 5 haftadır devam eden rallide en yüksek oranlı getiriyi de bu hafta sağlamış oldu.

Analistler, geçen hafta TCMB'nin 625 baz puanlık faiz artırım kararı ile bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) piyasalardaki pozitif havanın güçlenmesini ve banka pay piyasaları öncülüğünde endeksin yükselmesini sağladığını ifade etti.

Gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının piyasaların kısa vadede en önemli gündemi olduğuna değinen analistler, yurt içinde ise YEP sonrası açıklanması beklenen düzenleme ve detayların takip edileceğini kaydetti.

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- "Banka hisseleri endeksin lokomotifi oldu"

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, BIST 100 endeksinin 17 ağustosta gördüğü 84.654 seviyesi ve haftalık bazda 6.204 puanlık düşüşten sonra başlattığı tepki hareketinin üst üste 5’ci haftayı da primle kapattığına dikkati çekti.

Bankacılık endeksinin 194.000’lerden 92.000’lere kadar süren düşüşünün getirdiği aşırı ucuzluğun yeni alımları tetiklediği ve banka pay piyasalarının borsanın rallisinde lokomotif görevi gördüğünü kaydeden Paksoy, "Bankacılık endeksinin 105.000 üzerine yerleşerek, devamında asıl olarak 110.000 üzerinde kuvvet kazanmaya başlaması BIST 100 endeksindeki rallinin momentum kazanabilmesi için oldukça önemli olacaktır." dedi.

Paksoy, BBDK ve TCMB'nin kur tarafında yaşanan yükselişe müdahaleleri ve dolar/TL'nin kısa vadeli olarak devamlı yükseliş modundan çıkmasının, gelinen yüksek faiz ve enflasyon ortamına rağmen gelecekte finansal piyasaların dengeleneceği beklentisini artırdığını ifade ederek, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Açıklanan YEP'in gerçekçi, dengeleyici ve enflasyonla mücadeleyi öne çıkarmasının yanında üretim temeline dayandırılması borsa için beklenti oluştururken, ABD ile ilişkilerde normalleşme sinyalleri ve AB ile ilişkilerin pozitif sürece girmesinin de borsadaki alış ağırlıklı seyirde etkili olduğunu görüyoruz. Fed'in eylül toplantısı yaklaşırken ve ticaret savaşları sürerken, global borsaların ABD borsaları önderliğinde pozitif tarafta olması da destekleyici olarak gözleniyor."

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- "Kar satışları karşılanırsa 100.000-102.500 ilk ciddi hedef"

Cüneyt Paksoy, çok önemli bir değişiklik olmaması durumunda da ara ara kar satışları görülse de BIST 100 endeksinde yükselişin devam etme potansiyelinin güçlü olduğunu belirterek, yükselişin kalıcı olması için dış siyasi iletişimde normalleşme ve jeopolitik risklerde dengelenme şartının masada olduğunu kaydetti.

Dolar bazında halen çok ucuz olan BIST 100 endeksi ve bankacılık endeksinde, bu ucuzluğun yabancı yatırımcılar tarafından satın alınmasının önemli olduğunu ifade eden Paksoy, teknik olarak gelmesi muhtemel kar satışlarının 93.000-95.000 bandında karşılanması durumunda 100.000-102.500 bandının ilk ciddi hedef olacağını söyledi.

Paksoy, BIST 100 endeksinde 93.000, altında 90.000 ve devamında, son dönülen kritik destek olan 85.000-87.000 aralığının çok güçlü destek seviyeleri olduğuna değinerek "100.000-102.500 bandının aşılması halinde ise hareket güç kazanabilecek ve 105.000 ve 110.000’ler çok rahat bir şekilde görülebilecektir." dedi

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- "6 aylık düşüş sonlandı"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, BIST 100 endeksinin 6 ayın ardından 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 94.000 seviyelerinin üzerine yükseldiğine ve bu seviye üzerine yerleştiğine dikkati çekerek, "Daha net yorum yapmak için gelecek haftaki seyri görmekte fayda var. Ancak şimdilik 6 aylık düşüşün sonlandığını ve bundan sonra daha olumlu bir sürece giriyor olduğumuzu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Bu sürecin yeni bir yükseliş trendi mi olacağı yoksa yatay bir seyir mi izleneceğini söylemek için henüz erken olduğunu dile getiren Turşucu, endeksin şimdiye kadar yaşanan olumsuzlukları fiyatladığını, bu nedenle alımların daha etkili olmaya başladığını kaydetti.

Turşucu, açıklanan YEP'in, piyasalardaki olumlu havayı desteklediğine değinerek değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Program, tek başına güçlü bir yükseliş trendi için gerekli olan yeni bir hikaye yaratmasa da genel hatları itibarıyla ekonomiyi olumsuz etkileyecek yeni adımların olmayacağını göstermesi bakımından borsadaki mevcut havayı destekliyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi kısa vadede 96.600 üzerinde tutunmayı başarırsa ilerleyen süreçte 100.000 direnç bölgesini test edebiliriz."

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