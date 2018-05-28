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Borusan EnBW ve Vestas'tan rüzgarda iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Borusan EnBW Enerji, rüzgar türbini tedariği için anlaştığı Danimarkalı şirket Vestas ile niyet mektubu imzaladı

Borusan EnBW Enerji, Çanakkale ve Kırklareli'nde inşa edilecek iki rüzgar santrali projesi için anlaştığı Danimarkalı türbin tedarikçisi Vestas ile niyet mektubu imzalandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, toplam 210 megavata sahip Çanakkale ve Kırklareli santrallerinin toplam yatırım tutarının 240 milyon doları bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, toplam 138 megavatlık kurulu güce sahip olacak Çanakkale projesi için 35 adet, 72 megavatlık Kırklareli projesi için de 20 adet rüzgar türbininin tedariki görüşmelerinde Vestas ile niyet mektubu imzalandığı vurgulandı.

Borusan Holding Üst Yöneticisi Agah Uğur, türbin tedariki için açtıkları ihaleye ilginin yüksek olduğunu belirterek, "Ülkemizin seçim sürecine girdiği ve döviz kurlarındaki bazı olumsuzluklara rağmen bu alanda dünyanın en önemli ve güçlü tedarikçilerinin ihalemize gösterdiği ilgi bizi fazlasıyla mutlu etti. Bu ilgi Borusan’a ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir. Yolumuza dünyanın en önemli türbin üreticilerinden Vestas ile devam etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla da Çanakkale ve Kırklareli’ndeki bu iki yeni yatırım tamamlandığında mevcut bin 172 megavatlık şirket portföyünün 705 megavatının elektrik üretiminden oluşacağına işaret ederek, "Bu yıllık yaklaşık 300 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağımız ve yine yıllık yaklaşık 400 bin ton karbon gazı salımını azaltacağımız anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Borusan EnBW Enerji 2014 yılında 4 adet rüzgar enerji santrali ve bir kapasite artışı projesi için yine Vestas ile türbin tedarik ve bakım sözleşmesi imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rüzgar Enerjisi

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