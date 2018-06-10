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Borusan EnBW'den 240 milyon dolarlık yatırım hazırlığı

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla: - "210 megavatlık Kırklareli ve Çanakkale rüzgar enerjisi projelerimizin türbin tedariki için Vestas ile niyet mektubu imzaladık" - "İki projemizin toplam yatırım tutarı 240 milyon dolar. Projelerimizi 2019 ve 2020'de peş peşe devreye almayı planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla Kırklareli ve Çanakkale'de 210 megavatlık iki rüzgar enerjisi santralinin türbin tedariki için niyet mektubu imzaladıklarını belirterek, "En kısa sürede sözleşmeyi imzalamak üzere müzakereleri yürütüyoruz. İki projemizin toplam yatırım tutarı 240 milyon dolar. Projelerimizi 2019 ve 2020'de peş peşe devreye almayı planlıyoruz." dedi.

Alman ortaklı şirketin yeni yatırımlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Acarla, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıkları Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 3 bin megavatlık kapasite tahsisi yarışmalarında 10 yeni projede 395,6 megavatlık bağlantı kapasitesi hakkı kazandıklarını söyledi.

Bu projeler için izin süreçlerinin devam ettiğini aktaran Acarla, projelere ilişkin yatırımlara ise 2019'da başlamayı planladıklarını ifade etti.

Öte yandan, Acarla, toplam 210 megavatlık iki rüzgar enerjisi santrali projesinin türbin tedarikçisi olarak dünyanın en önemli rüzgar türbini üreticilerinden Vestas'ı seçtiklerini kaydetti.

Vestas ile Kırklareli ve Çanakkale rüzgar enerjisi projelerinin türbin tedariki için sözleşme müzakerelerine başlamak üzere 28 Mayıs'ta bir niyet mektubu imzaladıklarını anlatan Acarla, "En kısa sürede sözleşmeyi imzalamak üzere müzakereleri yürütüyoruz. İki projemizin toplam yatırım tutarı yaklaşık 240 milyon dolar Projelerimizi 2019 ve 2020 yıllarında peş peşe devreye almayı planlıyoruz. İşletmeye geçtiklerinde, her iki tesisimiz de kapasiteleri açısından Türkiye’nin sayılı tesisleri arasında olacak." diye konuştu.

- Türkiye'nin hem karada hem denizde potansiyeli büyük

Acarla, Türkiye'nin rüzgar enerjisi açısından hem karada hem de denizde büyük potansiyelinin bulunduğunu dile getirdi.

Gelişen teknolojiyle birlikte daha düşük rüzgar hızlarında da istenen verimi sağlayan tesislerin yapılmasının kolaylaştığını dile getiren Acarla, Avrupa'da sıklıkla karşılaşılan deniz üstü (offshore) rüzgar tesislerinin yakında Türkiye'de de görüleceğini hatırlattı.

Acarla, geliştirme, yatırım ve işletme süreci karasal tesislerden oldukça farklı olan deniz üstü rüzgar santrallerine ilişkin Alman ortakları EnBW'nin önemli bir deneyiminin bulunduğuna işaret ederek, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) offshore rüzgar enerjisi ihalesiyle ilgili detaylar açıklandığında, rüzgarda liderliği hedefleyen bir şirket olarak, biz de kendi değerlendirmelerimizi yapacağız." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, şubat ayında, Türkiye'nin dünyanın en büyük offshore rüzgar enerjisi ihalesi için hazırlıklara başladığını belirtmişti. Daha sonra, kurulacak offshore rüzgar enerjisi santralleri için aday bölgelerin Saros, Kıyıköy ve Gelibolu olacağı açıklanmıştı.

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Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla off-shore rüzgar Rüzgar Enerjisi yenilenebilir enerji

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