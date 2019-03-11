Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Çorumlu çocuklarla buluştu

İSTANBUL (AA)- Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 550’u aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Çorumlu çocuklarla buluştu.

- Oyun, çocuklara çevre bilinci aşılıyor

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyunu 9 ve 10 Mart tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00’te, Buhara Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelendi.

Oyuna, Çorumlu çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyun, önümüzdeki dönemde de on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak.