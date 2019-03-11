FİNANS

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Çorumlu çocuklarla buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 12:23 | Son Güncelleme

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyunu 9 ve 10 Mart tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00’te, Buhara Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelendi

İSTANBUL (AA)- Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 550’u aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Çorumlu çocuklarla buluştu.

- Oyun, çocuklara çevre bilinci aşılıyor

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyunu 9 ve 10 Mart tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00’te, Buhara Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelendi.
Oyuna, Çorumlu çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyun, önümüzdeki dönemde de on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak.

- Hayvanlar, La Fonten’i yardıma çağırıyor

‘La Fonten Orman Mahkemesi’nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral’ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten’den yardım istiyor. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.

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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu çorum

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