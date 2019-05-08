FİNANS

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Zonguldak'ta çocuklarla buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 09:07 | Son Güncelleme

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 11-12 Mayıs'ta Zonguldak'ta ücretsiz sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 11-12 Mayıs'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Zonguldaklı çocuklarla buluşacak.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008'de başlayan, bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Zonguldaklı çocuklarla buluşacak.

Tüm Zonguldak halkının davetli olduğu "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 11 Mayıs'ta Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde, 12 Mayıs'ta da Alaplı Belediyesi Kültür Salonu'nda ücretsiz sahnelenecek.

Zonguldaklı çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010'dan beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu zonguldak

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