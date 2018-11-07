FİNANS

Bosch motorsiklet kazalarını azaltacak emniyet sistemi geliştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 17:58 | Son Güncelleme

 Bosch, motosikletler için bir sanal emniyet kalkanı oluşturarak kaza riskini azaltacak mobilite sistemi geliştirdi.  Bosch, kazasız mobiliteye yönelik kapsamlı üç aşamalı emniyet konseptiyle ilk olarak fren ve hızlanma durumlarında motosikletin dengesi korunuyor, ikinci olarak yenilikçi çevre algılaması ile kestirimci emniyet ve konfor işlevleri sağlanıyor, üçüncü olarak ise motosiklet çevresine bağlanıyor.  Bosch kaza araştırması tahminlerine göre, bu radar tabanlı sürücü destek sistemleri yedi motosiklet kazasından birini önleyebilir.   Bu sistemleri destekleyen teknoloji, bir radar sensörü, fren sistemi, motor yönetimi ve insan makine arayüzünden oluşuyor.  Bosch, 2020 yılında sürücü destek, güç aktarım mekanizması, elektrifikasyon ve bağlanabilirlik sistemlerinde 1 milyar Euro’luk hedefe doğru ilerlerken, Bosch iş biriminin satışlarının, pazarın iki katı oranında büyüyeceğini ve iki tekerlekli araçlara yönelik global talebin, 2017’den 2022’ye kadar yılda yüzde 4’ün üzerinde bir artış neticesinde, 2022’de 122 milyon motosiklete ulaşacağını öngörüyor.  Bosch 2018 yılında, yerel pazar ihtiyaçlarını karşılamak üzere Çin ve Hindistan ile birlikte dünyadaki ilk 3 motosiklet pazarı içerisinde yer alan ASEAN bölgesinde özel İki Tekerlekli Araç ve Motor Sporları ekibi kurdu.   Sistem sayesinde araç motosiklet ve otomobiller saniyenin onda biri kadar bir sürede, birkaç yüz metre çapındaki araçlar araç türleri, hız, pozisyon ve seyahat yönü hakkında bilgi alışverişi yapıyor.

İstanbul,7 Kasım (DHA) - Bosch, motosikletler için bir sanal emniyet kalkanı oluşturarak kaza riskini azaltacak mobilite sistemi geliştirdi.
Bosch, kazasız mobiliteye yönelik kapsamlı üç aşamalı emniyet konseptiyle ilk olarak fren ve hızlanma durumlarında motosikletin dengesi korunuyor, ikinci olarak yenilikçi çevre algılaması ile kestirimci emniyet ve konfor işlevleri sağlanıyor, üçüncü olarak ise motosiklet çevresine bağlanıyor.
Bosch kaza araştırması tahminlerine göre, bu radar tabanlı sürücü destek sistemleri yedi motosiklet kazasından birini önleyebilir.
Bu sistemleri destekleyen teknoloji, bir radar sensörü, fren sistemi, motor yönetimi ve insan makine arayüzünden oluşuyor.
Bosch, 2020 yılında sürücü destek, güç aktarım mekanizması, elektrifikasyon ve bağlanabilirlik sistemlerinde 1 milyar Euro’luk hedefe doğru ilerlerken, Bosch iş biriminin satışlarının, pazarın iki katı oranında büyüyeceğini ve iki tekerlekli araçlara yönelik global talebin, 2017’den 2022’ye kadar yılda yüzde 4’ün üzerinde bir artış neticesinde, 2022’de 122 milyon motosiklete ulaşacağını öngörüyor.
Bosch 2018 yılında, yerel pazar ihtiyaçlarını karşılamak üzere Çin ve Hindistan ile birlikte dünyadaki ilk 3 motosiklet pazarı içerisinde yer alan ASEAN bölgesinde özel İki Tekerlekli Araç ve Motor Sporları ekibi kurdu.
Sistem sayesinde araç motosiklet ve otomobiller saniyenin onda biri kadar bir sürede, birkaç yüz metre çapındaki araçlar araç türleri, hız, pozisyon ve seyahat yönü hakkında bilgi alışverişi yapıyor. Sürücüler ya da araçlarının sensörleri, bir motosikleti görmeden çok önce bu teknoloji, daha defansif bir sürüş stratejisi benimsemelerini sağlayarak otomobil sürücülerini bir motosikletin yaklaştığı konusunda bilgilendiriyor.
Bir çarpışmadan kaçınmak mümkün değilse, eCall sistemi mümkün olan en kısa sürede sürücüyü desteklemek üzere bir acil kurtarma ekibine haber veriyor. İki Tekerlekli Araç ve Motor Sporları iş birimi Başkanı Geoff Liersch, “Motosiklet sürüşünü eğlenceyi azaltmadan daha emniyetli hale getirmek için yeni teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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