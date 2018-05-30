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Bosch Türkiye'nin cirosu 15,5 milyar liraya ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Young: - "Bosch, Türkiye cirosunu 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 32 artırarak 15,5 milyar liraya yükseltti" - "2018'e olumlu başlangıç yapan Bosch, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki tüm iş kollarında satışları artırarak güçlü büyüme kaydetti"

İSTANBUL (AA) - Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, Bosch'un Türkiye cirosunu 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 32 artırarak 15,5 milyar liraya yükselttiğini bildirdi.

Bosch Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Young, düzenlediği yıllık basın toplantısında, şirketin yıllık mali verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bosch'un Türkiye'deki 2017 mali yılını 15,5 milyar TL ciroyla kapattığı bilgisini veren Young, bu rakamın Bosch'un Türkiye'deki cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 32 artırdığı anlamına geldiğini kaydetti. Young, 2018'e olumlu başlangıç yapan şirketin yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki tüm iş kollarında satışları artırarak güçlü büyüme kaydettiğini aktardı.

Young, Bosch Türkiye'nin geçen yıl 9 milyar lira tutarındaki ihracatıyla genel ihracat hacmine yüzde 1,5 oranında katkı sunduğunu belirterek, şirketin Türkiye'deki istihdamı 2016'ya göre yüzde 9 artırarak 18 bin 240 kişiye ulaştırdığını anlattı.

Bursa, Manisa ve Tekirdağ'daki 4 Ar-Ge merkezinde yürütülen çalışmaların Bosch Türkiye'nin büyümesinde itici güç oluşturduğunu belirten Young, "2017’de Türkiye’de yaptığımız toplam Ar-Ge yatırımı yaklaşık 200 milyon liraya ulaştı. Bosch'un Türkiye'de 700 Ar-Ge çalışanı bulunuyor. Şirket, Asya ve Avrupa'daki önde gelen otomotiv üreticileri için, güç aktarma çözümleri alanındaki geliştirme projelerini Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerinde yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Young, Bosch'un sanayi 4.0 alanında yaptığı çalışmalardan bahsederek, Bursa ve Manisa'daki fabrikaları da dahil olmak üzere sanayi 4.0 alanında global çapta büyük gelişmeler kaydettiklerini vurguladı.

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- "2018'de büyümeyi hedefliyoruz"

Young, Bosch Grubu'nun global strateji ve genel görünümüne ilişkin, "Bosch Grubu, zorlu ekonomik ortama rağmen 2018'de yine büyümeyi hedefliyor. Grup, 2017'de rekor sonuçların elde edilmesinin ardından, ekonomik ve jeopolitik risklerin ışığında 2018'de satış gelirlerinin yüzde 2 ila 3 artacağını öngörüyor. Şirketin ilk üç ayda gerçekleştirdiği satışlar, bir önceki yılın aynı dönemini yakaladı ve hatta döviz kurlarına göre düzenlemeyle yaklaşık yüzde 5 aştı." ifadelerini kullandı.

Bosch Üst Yöneticisi (CEO) Volkmar Denner ise şu bilgileri verdi:

"Şirketimiz bağlanabilirlik alanındaki geniş kapsamlı uzmanlığını, sanayi ve ürünler konusundaki birikimiyle birleştirme konusunda rakipsizdir. Bosch Grubu'nun benzersiz özelliği işte budur. Bosch, yaşam kalitesini artırmayı ve ekolojik, iklim dostu olmaya katkıda bulunmayı gündeminin en tepesine yerleştirdi. Yaşam için teknoloji ilkemiz, çevre korumada olabilecek en iyi teknolojileri geliştirmek üzere bizi motive ediyor. Hava kalitesini artırırken, insanların hareketli olmasına da yardımcı olmak istiyoruz."

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Bosch Bosch Türkiye

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